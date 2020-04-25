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Финансы 25.04.2020 15:37

Президент Алиев утвердил продление до 4 декабря 2020г системы полного страхования банковских вкладов населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил продление системы полного страхования вкладов, сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, внесенным в закон «О полном страховании вкладов», полное страхование вкладов в Азербайджане продлено еще на 9 месяцев до 4 декабря 2020 года.

Система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года сроком на три года. В 2019 году срок действия данной системы был продлен еще на один год - до 4 марта 2020 года.

С 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование.

А. Мамедов

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Тэги: ВКЛАДЫ, СТРАХОВАНИЕ, ЛЬГОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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