Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1617, вылечившихся - 1080

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 25 человек, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 25 зараженных COVID-19. В тоже время за сутки вылечились и опущены домой 67 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1617, общее число умерших - 21, число вылечившихся - 1080.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 516 человек. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 21 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 120,479 тыс. тестов на коронавирус.

А. Мамедов