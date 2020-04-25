Азербайджан инициировал видеоконференцию стран Движения неприсоединения на высшем уровне

По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 4 мая контактная группа Движения неприсоединения проведет видеоконференцию на высшем уровне, посвященную борьбе с коронавирусом, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, саммит будет проходить в формате контактной группы, основанной на принципе регионального географического представительства. В саммите также примут участие руководство ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.
«Мы надеемся, что саммит Контактной группы Движения неприсоединения внесет значительный вклад в мобилизацию государств-членов в борьбе с коронавирусом, укреплении солидарности и многосторонности», - сказал Гаджиев.
Отметим, что Азербайджан до 2022 года председательствует в Движении неприсоединения.
А. Мамедов
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