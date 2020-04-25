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Внешняя политика 25.04.2020 16:44

Азербайджан инициировал видеоконференцию стран Движения неприсоединения на высшем уровне

По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева 4 мая контактная группа Движения неприсоединения проведет видеоконференцию на высшем уровне, посвященную борьбе с коронавирусом, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, саммит будет проходить в формате контактной группы, основанной на принципе регионального географического представительства. В саммите также примут участие руководство ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

«Мы надеемся, что саммит Контактной группы Движения неприсоединения внесет значительный вклад в мобилизацию государств-членов в борьбе с коронавирусом, укреплении солидарности и многосторонности», - сказал Гаджиев.

Отметим, что Азербайджан до 2022 года председательствует в Движении неприсоединения.

А. Мамедов

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Тэги: ДН, КОРОНАВИРУС, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]