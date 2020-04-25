Боррель и главы МИД Германии, Италии и Франции призвали к перемирию в Ливии по случаю Рамадана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и главы МИД Германии, Италии и Франции Хайко Маас, Луиджи ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан распространили в субботу заявление, в котором призвали стороны конфликта в Ливии воспользоваться Рамаданом для прекращения огня.

"Мы призываем все ливийские стороны проникнуться духом святого Рамадана, возобновить переговоры о подлинном прекращении огня на основе проекта соглашения Военного комитета от 23 февраля и в перспективе политического решения конфликта и объединить свои усилия, чтобы в интересах всей страны противостоять общему врагу, каковым является нынешний риск пандемии (коронавируса)", - говорится в документе за подписью высокопоставленных европейских дипломатов.

Они отмечают при этом, что, будучи участниками берлинского процесса и подтверждая приверженность договоренностям Берлинской конференции по Ливии, хотят в начале священного месяца Рамадана присоединиться к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии в Ливии.

По их словам, "события последних недель усилили обеспокоенность, в частности, по поводу ситуации многострадального ливийского населения".