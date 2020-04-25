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Дальнее зарубежье 25.04.2020 18:25

Боррель и главы МИД Германии, Италии и Франции призвали к перемирию в Ливии по случаю Рамадана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и главы МИД Германии, Италии и Франции Хайко Маас, Луиджи ди Майо и Жан-Ив Ле Дриан распространили в субботу заявление, в котором призвали стороны конфликта в Ливии воспользоваться Рамаданом для прекращения огня.

"Мы призываем все ливийские стороны проникнуться духом святого Рамадана, возобновить переговоры о подлинном прекращении огня на основе проекта соглашения Военного комитета от 23 февраля и в перспективе политического решения конфликта и объединить свои усилия, чтобы в интересах всей страны противостоять общему врагу, каковым является нынешний риск пандемии (коронавируса)", - говорится в документе за подписью высокопоставленных европейских дипломатов.

Они отмечают при этом, что, будучи участниками берлинского процесса и подтверждая приверженность договоренностям Берлинской конференции по Ливии, хотят в начале священного месяца Рамадана присоединиться к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о гуманитарном перемирии в Ливии.

По их словам, "события последних недель усилили обеспокоенность, в частности, по поводу ситуации многострадального ливийского населения".

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]