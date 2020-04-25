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Дальнее зарубежье 25.04.2020 21:46

Сербия направила в Италию четыре самолета со средствами медицинской защиты

Сербия направила в Италию четыре самолета со средствами медицинской защиты в качестве помощи для борьбы с коронавирусом, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Вместе мы победим. Будь храброй, Италия, Сербия с вами",- написал президент страны Александр Вучич на одной из коробок, которую загрузили в самолеты.

Еще четыре самолета будут направлены из Сербии в Италию в течение двух ближайших дней.

Вучич отметил, что Италия всегда одной из первых помогала Сербии. В частности, Италия среди первых направила помощь Сербии в 2014 году, когда страна страдала от наводнений.

"Это наша возможность поблагодарить вас", - добавил президент Сербии.

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Тэги: СЕРБИЯ, ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]