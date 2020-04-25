В странах Балтии за сутки зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

В Латвии подтверждено 20 новых случаев коронавируса, в Эстонии 30 человек заразились Covid-19 за сутки, еще 16 случаев заражения зафиксировано в Литве.
В Латвии общее число инфицированных коронавирусом достигло 804, сообщили агентству BNS в Центре профилактики и контроля заболеваний в субботу. Пробы на Covid-19 за сутки сдали 2663 человека, 20 из которых дали положительный результат. За сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом.
В больницах находятся 39 человек с Covid-19, шестеро - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 73 пациента, а полностью вылечились 267 человек или примерно третья часть заболевших. Новых смертей от коронавируса в Латвии не зарегистрировано.
В Эстонии общее число инфицированных выросло до 1635. За сутки сделано 1057 тестов на Covid-19, из которых 30 (2,8%) оказались позитивными, сообщил в субботу департамент здоровья. Среди зараженных больше всего людей в возрасте 55-59 лет.
Умерших в Эстонии за последние сутки не было. В больницах республики находятся 99 пациентов, 228 человек выписано.
В Литве за сутки проверили 7956 тестов на коронавирус, 16 из которых оказались положительными. Общее число инфицированных в республике достигло 1426, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на данные лаборатории Национального центра общественного здравоохранения.
Число жертв коронавируса в республике увеличилось до 42. За сутки зарегистрировано две смерти.
Еще 30 человек выздоровели в Литве. За весь период выздоровели 460 человек, из них 94 - врачи.
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