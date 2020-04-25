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В странах Балтии за сутки зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса

В Латвии подтверждено 20 новых случаев коронавируса, в Эстонии 30 человек заразились Covid-19 за сутки, еще 16 случаев заражения зафиксировано в Литве.

В Латвии общее число инфицированных коронавирусом достигло 804, сообщили агентству BNS в Центре профилактики и контроля заболеваний в субботу. Пробы на Covid-19 за сутки сдали 2663 человека, 20 из которых дали положительный результат. За сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом.

В больницах находятся 39 человек с Covid-19, шестеро - в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 73 пациента, а полностью вылечились 267 человек или примерно третья часть заболевших. Новых смертей от коронавируса в Латвии не зарегистрировано.

В Эстонии общее число инфицированных выросло до 1635. За сутки сделано 1057 тестов на Covid-19, из которых 30 (2,8%) оказались позитивными, сообщил в субботу департамент здоровья. Среди зараженных больше всего людей в возрасте 55-59 лет.

Умерших в Эстонии за последние сутки не было. В больницах республики находятся 99 пациентов, 228 человек выписано.

В Литве за сутки проверили 7956 тестов на коронавирус, 16 из которых оказались положительными. Общее число инфицированных в республике достигло 1426, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на данные лаборатории Национального центра общественного здравоохранения.

Число жертв коронавируса в республике увеличилось до 42. За сутки зарегистрировано две смерти.

Еще 30 человек выздоровели в Литве. За весь период выздоровели 460 человек, из них 94 - врачи.

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Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]