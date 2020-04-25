Ежедневные потери экономики Азербайджана из-за коронавируса оцениваются в $70-88 млн

Экономика Азербайджана ежедневно теряет около 120-150 млн манатов ($70-88 млн по текущему курсу – ИФ) на фоне ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы ведем постоянные подсчеты потерь, которые мы испытываем из-за коронавируса. Речь идёт об очень крупных суммах. Конечно, сложно подсчитать потери неформальной экономики, но в целом размер ежедневных потерь примерно равен 120-150 млн манатов", - сказал Джаббаров в субботу на брифинге.

Министр подчеркнул, что правительство обладает достаточными резервами для покрытия данных потерь, и здоровье населения в данном случае является более приоритетным вопросом.

"Постепенное смягчение ограничений также происходит с учетом фактора здоровья и социального благополучия населения", - добавил глава минэкономики.

Как сообщалось ранее, специальный карантинный режим действует в Азербайджане до 4 мая.

Однако, 27 апреля с 00:00 в стране возобновится деятельность частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг и газет, канцелярских товаров, печатных и копировальных услуг, фотоателье, частных клиринговых услуг, портных, продажа косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, золота и прочих ювелирных украшений и деятельность ломбардов.

Также возобновится продажа и ремонт мобильных устройств, запчастей и аксессуаров, компьютерного оборудования, продажа электронной и бытовой техники, мебели,автомобилей, химпродукции, цветов и растений, сельхозтехники и запчастей и оборудования к ним, удобрений и прочей агрохимической продукции.

При этом, в отношении торговых центров и молов ограничения остаются в силе.

Кроме того, с 00.00 27 апреля время, разрешенное для выхода из дома по смс по определенным причинам, увеличивается с 2 до 3 часов.

Также граждане смогут воспользоваться услугами ASAN-Xidmet в центрах Службы после предварительной записи в очередь по интернету и через мобильное приложение.

А. Мамедов