Авиакомпания Etihad Airways продлит приостановку пассажирских рейсов до 16 мая

Авиакомпания Etihad Airways заявила в субботу о намерении продлить приостановку пассажирских рейсов до 16 мая из-за пандемии коронавируса, передают западные СМИ.
В настоящее время авиакомпания выполняет только вывозные рейсы для иностранцев, поскольку въезд в ОАЭ сейчас запрещен из-за коронавируса. Планировалось, что компания частично возобновит осуществление пассажирских рейсов с 1 мая.
Однако, ввиду действующего запрета эти планы откладываются как минимум до 16 мая.
Ранее сообщалось, что другая авиакомпания из ОАЭ, Emirates, с 6 апреля возобновила ограниченное число пассажирских рейсов для иностранцев, которые желают покинуть ОАЭ. Также она начала проводить экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус в аэропорту Дубая.
Авиакомпания также ввела ряд дополнительных правил, касающихся регистрации, посадки на рейс и обслуживания на борту. Так, на стойках регистрации были установлены защитные стекла, пассажиры обязаны носить маски, находясь в аэропорту или на борту самолета. В полете больше не доступны журналы и газеты, а блюда и напитки подаются в герметичных упаковках. Ручная кладь на рейсах не принимается в салоны самолетов, за исключением ноутбуков, женских сумок, портфелей и детских вещей. Все остальные предметы, включая чемоданы небольших размеров и пакеты, должны быть сданы в багаж.
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