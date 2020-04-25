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Здравоохранение 25.04.2020 23:01

МВФ и ВОЗ не в полной мере справляются с проблемами, значение глобальных институтов после COVID-19 будет переосмыслено - Орешкин

Большая часть международных организаций и институтов на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19, продемонстрировала неспособность справляться с такими вызовами, поэтому значение этих институтов будет значительно пересмотрено, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Мы видим, что не все международные институты, ну, практически большая часть из них не справляется с текущим кризисом. Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления. И по линии МВФ проблемы, и по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поэтому, опять же, все международные институты будут переосмысливаться. И мы вот, я думаю, дай бог, выйдем из этой кризисной ситуации, вся система международных отношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом", - сказал Орешкин.

"Мы видим, как страны закрылись друг от друга. Поэтому здесь тоже будет серьезный пересмотр того, как строятся взаимоотношения между экономиками, и очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса. И страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, а только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", - отметил помощник главы государства.

Орешкин констатировал, что кризис приведет также и к серьезным структурным изменениям в мировой экономике в целом.

"Их контуры уже в принципе понятны. Например - здравоохранение. Очевидно, что весь мир относился к этой теме не столь пристально, не с тем вниманием, с которым следовало относиться", - сказал Орешкин, добавив, что перестройка системы здравоохранения во всем мире - это то, что произойдет уже в ближайшие годы.

Кризис повлияет и на онлайн сегмент, отметил он.

"Понятно, что сейчас в текущей ситуации мы видим вот этот вот тренд, который был уже долгие годы, на рост доли сферы онлайн. Он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться более быстрыми темпами - это тоже серьезные изменениям в жизни нашего глобального общества", - подчеркнул помощник президента РФ.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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