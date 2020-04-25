Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.04.2020 23:53

Число смертей от коронавируса во Франции превысило 22,6 тыс

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 369 человек, что составляет 22614 летальных исходов с начала эпидемии, сообщил в субботу в коммюнике директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Представитель Минздрава в очередной раз отметил снижение числа госпитализаций в стране.

По последним данным, всего госпитализированы 28222 пациента с диагнозом коронавируса. За минувшие сутки поступили 999 новых больных с COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 4725 инфицированных. В том числе с пятницы туда помещены 124 новых больных.

С начала эпидемии во Франции были госпитализированы 87524 пациента с COVID-19. За то же время из больниц выписаны 44594 вылечившихся, отмечается в коммюнике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Макрон полагает, что о вспышке "уханьского" коронавируса известно далеко не все Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс. Число жертв коронавируса во Франции превысило 14 тыс., зараженных насчитывается почти 95,5 тыс Во Франции за сутки скончалось 424 человека с коронавирусом Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек Общее число умерших зараженных коронавирусом во Франции составило 7560

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]