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Дальнее зарубежье 26.04.2020 08:55

Офис британского премьера подтвердил, что глава правительства выйдет на работу в понедельник

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник возвращается к работе в обычном режиме, сообщают местные СМИ со ссылками на официального представителя британского кабинета министров.

Накануне о планах премьера приступить к работе, чтобы более эффективно руководить борьбой с распространением коронавируса в стране, сообщила британская газета Тhe Telegraph.

Джонсон после лечения от вызываемой коронавирусом пневмонии был выписан из лондонской больницы и продолжает находиться в изоляции в своей загородной резиденции.

По данным издания, премьер дал указание своим помощникам запланировать встречи с министрами кабинета на следующей неделе, чтобы войти в курс дела.

Министры работают над развертыванием программы массового тестирования и диагностики, чтобы снизить темпы распространения инфекции и, возможно, ослабить жесткие меры, которые почти парализовали экономику страны, отмечается в сообщении.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании, по состоянию на 00:00 часов воскресенья, зафиксировано 149 тыс. 559 случаев заражения коронавирусом COVID-19 при 20 тыс. 381 скончавшемся.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]