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Дальнее зарубежье 26.04.2020 09:17

Личный поезд северокорейского лидера зафиксирован в курортном городе КНДР - эксперты

Эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана 21 и 23 апреля.

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что в воскресенье государственное радио Северной Кореи информировало, что и Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Тем не менее, в СМИ продолжает циркулировать неподтвержденная информация о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже скончался.

Так, в субботу издание New York Post со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения, который сослался на информацию от "серьезного источника", сообщило, что Ким Чен Ын, "вероятно, умер".

Со своей стороны, некоторые японские СМИ утверждают, что по их информации, Ким Чен Ын жив, однако его состояние - тяжелое после перенесенной операции на сердце. Циркулируют даже предположение, что он - в вегетативном состоянии.

Западные СМИ сообщали, что группа врачей и официальных лиц отправилась в КНДР из Китая в качестве "советников".

"Ренхап" обратило внимание, что в субботу Ким Чен Ын на публике, судя по всему, не появлялся. В последний раз его видели на публичных мероприятиях 11 апреля.

В субботу северокорейские СМИ сфокусировались на теме 88-летия основания армии страны. Информации о лидере КНДР эти СМИ не передавали.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, НОВОСТИ, СЛУХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]