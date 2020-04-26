В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, пять - у людей, прибывших из-за рубежа, шесть - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - пять, Гуандун - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
В субботу сообщалось о 12 выявленных новых случаях заражения при 11 ввезенных.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.
С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 827 случаев заражения, из них 1 тыс. 634 - ввезенных из-за границы.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы три новых случая заражения - два в Гонконге и один - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах зарегистрировано 1 тыс. 511 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 037 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 429 (шесть случаев смерти).
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