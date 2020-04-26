Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения - СМИ

Администрация США может сменить министра здравоохранения Алекса Азара на фоне распространения коронавируса в стране, сообщили американские СМИ.

По данным источников The Wall Street Journal и Politico, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допусти ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, убеждал президента Дональда Трампа в том, что CJVID-19 не представляет особой опасности для США.

В качестве возможных замен Азара рассматриваются координатор Белого лома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

В то же время, представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения назвал их "спекуляциями и домыслами".