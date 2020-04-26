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Дальнее зарубежье 26.04.2020 10:31

Трамп рассматривает возможность смены министра здравоохранения - СМИ

Администрация США может сменить министра здравоохранения Алекса Азара на фоне распространения коронавируса в стране, сообщили американские СМИ.

По данным источников The Wall Street Journal и Politico, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допусти ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, убеждал президента Дональда Трампа в том, что CJVID-19 не представляет особой опасности для США.

В качестве возможных замен Азара рассматриваются координатор Белого лома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.

В то же время, представитель Белого дома в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения назвал их "спекуляциями и домыслами".

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Тэги: США, МИНЗДРАВ, ГЛАВА, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]