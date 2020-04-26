Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0228 GBR   2.0998 TRY   0.2435

Цена на нефть

23.04   $/bbl WTI 16.50 2.72 Brent 21.33 0.96

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 26.04.2020 11:14

Число жертв коронавируса в мире превысило 202 тыс. человек, инфицировано почти 2,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 воскресенья достигло 202 тыс. 880 человек, увеличившись на 6 тыс. 960, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 09:00 воскресенья насчитывалось 2 млн 897 тыс. 883 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 106 тыс. 897 случаев заражения.

Полностью излечились более 817 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 939 тыс. 053 (53 тыс. 789 скончавшихся), Испании - 223 тыс. 759 (22 тыс. 902), Италии - 195 тыс. 351 (26 тыс. 384), Франции - 161 тыс. 664 (22 тыс. 614), Германии - 155 тыс. 513 (5 тыс. 877), Великобритании - 149 тыс. 569 (20 тыс. 381), Турции - 107 тыс. 773 (2 тыс. 706).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


Похожие новости


Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек, инфицировано более 2,62 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек, инфицировано более 2,4 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]