Число жертв коронавируса в мире превысило 202 тыс. человек, инфицировано почти 2,9 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 воскресенья достигло 202 тыс. 880 человек, увеличившись на 6 тыс. 960, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 09:00 воскресенья насчитывалось 2 млн 897 тыс. 883 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 106 тыс. 897 случаев заражения.

Полностью излечились более 817 тыс. человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 939 тыс. 053 (53 тыс. 789 скончавшихся), Испании - 223 тыс. 759 (22 тыс. 902), Италии - 195 тыс. 351 (26 тыс. 384), Франции - 161 тыс. 664 (22 тыс. 614), Германии - 155 тыс. 513 (5 тыс. 877), Великобритании - 149 тыс. 569 (20 тыс. 381), Турции - 107 тыс. 773 (2 тыс. 706).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных источников соответствующих стран.