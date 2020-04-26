На Украине за минувшие сутки зафиксировано 492 новых случая Covid-19, восемь человек умерли

8 617 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано на Украине по состоянию на утро воскресенья, число скончавшихся достигло 209, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) министерства здравоохранения страны.

"В течение 25 апреля получено 492 сообщения о новых подтвержденных случаях", - отмечается в сообщении.

По информации ЦОЗ, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 58.

В общей сложности 840 человек уже выздоровели.