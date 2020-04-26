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СНГ 26.04.2020 12:07

На Украине за минувшие сутки зафиксировано 492 новых случая Covid-19, восемь человек умерли

8 617 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано на Украине по состоянию на утро воскресенья, число скончавшихся достигло 209, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) министерства здравоохранения страны.

"В течение 25 апреля получено 492 сообщения о новых подтвержденных случаях", - отмечается в сообщении.

По информации ЦОЗ, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 8, количество случаев выздоровления - на 58.

В общей сложности 840 человек уже выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]