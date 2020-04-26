В Центральной Азии выявлено 216 новых заражений COVID-19, общее число достигло 5199

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 216 и достигло 5 тыс. 199. Выписаны из больниц после лечения коронавирусной инфекции 153 человека, общее число выздоровевших достигло 1723 человек.

Общее число летальных исходов не изменилось - 41, сообщили в воскресенье профильные ведомства Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

По данным оперативного штаба при правительстве Казахстана, на утро воскресенья в стране подтверждены 2 тыс. 652 заражения COVID-19, накануне сообщалось о 2 тыс. 482 случаях (+170 за сутки). Больше всего инфицированных в Алматы (842), Нур-Султане (479), Кызылординской области (177) и Шымкенте (162). Новые заражения выявлены в десяти регионах страны.

По данным на воскресенье, в Казахстане 646 человек выздоровели после коронавируса (+40 за сутки), 25 скончались (без изменений).

В Киргизии число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 17, до 682 человек, сообщил на брифинге в воскресенье замглавы Минздрава страны Нурболот Усенбаев. Накануне сообщалось о 665 заражениях в стране с начала распространения вируса. По его словам, за сутки коронавирус подтвержден, в том числе, у пяти медработников.

"Всего коронавирус выявлен у 180 сотрудников медицинских организаций. В стационарах находится 304 человека, из них шесть в реанимации. За сутки из стационара выписано 25 пациентов", - сказал Усенбаев.

По данным на 26 апреля, в Киргизии восемь человек скончались после заражения коронавирусом, за сутки эти данные не изменились, 370 человек (+25 за минувший день) излечились от инфекции.

В Узбекистане за минувшие сутки выявлены еще 29 человек с коронавирусом, общее число подтвержденных случаев выросло с 1836 до 1865, сообщил в воскресенье Минздрав республики. По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось на 83 и достигло 707 человек. Новых летальных случаев нет, всего в стране скончались восемь человек с коронавирусом.

В связи с распространением COVID-19 в Казахстане, Киргизии и Узбекистане приняты чрезвычайные меры для предотвращения новых заражений.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Таджикистане и Туркменистане. Вместе с тем, въезд в эти страны ограничен, созданы карантины в рамках профилактики COVID-19.