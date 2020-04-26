6,3 тыс. новых случаев Covid-19 зафиксировано в РФ за сутки, общее число превысило 80,9 тыс

Свыше 6,3 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки (+8,5%), общее число диагнозов в стране приближается к 81 тыс., сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 361 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 920 (45,9%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.
В Москве 2971 новый случай за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице составляет 42 тыс. 480, следует из последних данных штаба. Еще 576 новых случаев отмечено в Московской области, 153 в Нижегородской области, 151 - в Санкт-Петербурге.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 80 949 случаев (+8,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Еще 105 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Мурманской области, 103 - в Дагестане, 78 - в Брянской области, 73 - в Краснодарском крае, 71 - в Татарстане, 70 - в Калужской области, 68 - в Алтайском крае, 67 - в Курской области.
По 66 новых пациентов зафиксировано в Тульской области, Астраханской области, 65 - в Ростовской области, 63 - в Рязанской области, 62 - в Челябинской области, 61 - в Пермском крае, по 58 новых случаев в Свердловской и Новосибирской областях, 56 - в Тамбовской области. По 49 диагнозов в Мордовии и Владимирской области, 46 - в Кировской области, 45 - в Ямало-Ненецком АО, 43 - в Северной Осетии.
По 42 новых пациента - в Карачаево-Черкессии, Ярославской, Ленинградской, Орловской областях. По 41 заболевшему в Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО, 40 - в Саратовской области, 38 - в Чувашии, по 37 новых случаев в Ингушетии и Башкирии, 36 - в Ставропольском крае, 30 - в Волгоградской области, 28 - в Кабардино-Балкарии.
По 27 новых случаев в Ульяновской области, Хабаровском крае, 26 - в Калининградской области, по 25 новых случаев в Хакасии, Новгородской и Воронежской областях. По 24 пациента в Калмыкии, Марий Эл, Приморском крае. По 23 новых случая в Тверской области, Камчатском крае. По 22 пациента в Чечне, Липецкой области. По 21 - в Белгородской области, Кемеровской области, по 20 - в Архангельской и Самарской областях, по 17 - в Коми, Псковской области, 16 - в Оренбургской области, 15 - в Адыгее, 12 - в Тюменской области, по 11 новых случаев в Якутии, Костромской и Ивановской областях.
По 10 новых диагнозов в Крыму, Смоленской области, 9 - в Удмуртии, по 7 новых - в Вологодской области и Забайкальском крае, по 6 новых диагнозов в Бурятии и Пензенской области.
Пять заболевших в Севастополе, четверо - в Омской области, по три новых пациента в Тыве, Амурской области и Чукотском АО, по два новых случая в Карелии, Иркутской и Курганской областях. Наконец, по одному диагнозу в Ненецком автономном округе, Алтае, Томской и Магаданской областях.
За последние сутки подтверждено 66 летальных исходов, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 38 - в Москве. За весь период по России умерли 747 человек.
Четыре человека умерли в Санкт-Петербурге, по двое - в Марий Эл, Самарской, Московской области, по одному - в Карачаево-Черкессии, Чувашии, Новгородской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Тульской, Омской, Псковской, Иркутской областях, Алтайском, Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях.
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, из них 128 - в Москве. За весь период выписано по выздоровлению по России - 6767.
Также выздоровели по 29 человек в Санкт-Петербурге и Ивановской области, 26 - в Пензенской области, 24 - в Коми, 22 - в Орловской области, 19 - в Ростовской области, 18 - в Мордовии, 17 - в Нижегородской области, 15 - в Новосибирской области, 13 - в Астраханской области, по 10 - в Московской, Тамбовской, Калининградской областях, по девять - в Рязанской области, Ханты-Мансийском АО, по восемь - в Ингушетии, Калужской, Тюменской, Кировской областях, Ставропольском, Красноярском краях, семь - в Бурятии, шесть - в Брянской области, по пять - в Дагестане, Хакасии, Свердловской области, по четыре - в Архангельской, Самарской, Вологодской, Воронежской, Саратовской областях, Алтайском, Краснодарском краях, по три - в Карачаево-Черкессии, Татарстане, Белгородской, Волгоградской, Оренбургской областях, по двое - в Башкирии, Челябинской, Тульской областях, по одному - в Карелии, Мурманской, Омской областях, Приморском крае.
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