Карантинные меры по коронавирусу в Белоруссии не нужны - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что карантинные меры из-за распространения коронавируса в республике сейчас не нужны.
"Мною было принято решение - действовать сообразно обстановке. Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем вводить карантин. Надо комендантский час - введём комендантский час. Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нас кое-кто подталкивает в спину. Давайте карантин! Лукашенко такой сякой! Нет такой необходимости", - заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область. Главу государства цитирует Telegram-канал "Пул первого".
Президент отметил: "Хотя мы же не отрицаем, что и у нас люди болеют. Мы не закрыли страну, мы не остановили производства. На Пасху и я, и люди ходили в церковь. На Радоницу ну как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям? Я только могу рекомендовать и просить: поберегите себя".
Он призвал граждан внимательно следить за состоянием здоровья и вовремя обращаться к врачам. "Заболел, начинается что-то там - немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя", - сказал глава государства во время общения с жителями Наровлянского района. Его цитирует госагентство БелТА.
Также президент объяснил, почему принял решение не снижать экономическую активность в стране. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные где будут? Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия должны работать", - подчеркнул глава государства.
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