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Число умерших от коронавируса в Бельгии превысило 7 тыс

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 178 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей до 7094, сообщила в воскресенье бельгийская медицинская администрация.

В стране, по последним данным, госпитализированы 3959 пациентов с диагнозом "коронавирус", за сутки в больницы поступили 204 инфицированных и 368 пациентов выписались как вылечившиеся.

В отделениях интенсивной терапии находится 891 больной.

За время эпидемии было госпитализировано 14639 пациентов, 10785 выписались из больниц.

За минувшие сутки подтверждены 809 новых случаев заражения, общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране составляет 46134.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]