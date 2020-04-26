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Здравоохранение 26.04.2020 15:25

Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1645, вылечившихся - 1139

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 28 человек, сообщает оперативный штаб.

"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 28 зараженных COVID-19. В тоже время за сутки вылечились и отпущены домой 59 человек", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1645, общее число умерших – 21 (без изменений – ИФ), число вылечившихся - 1139.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 485 человек. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 25 - средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

За весь период в Азербайджане проведено 120,479 тыс. тестов на коронавирус.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕННЫЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]