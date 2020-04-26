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Макроэкономика 26.04.2020 17:13

Песков считает, что сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы

Команда президента и его администрации слаженно работает в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, наверное, слаженность работающей команды правительства, президента, его администрации, которые в этих условиях все-таки работают методично, слаженно, спокойно. Они знают, что делать", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что кризис, связанный с коронавирусом, является беспрецедентным, поэтому сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы.

"Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме. Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два года вперед. Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]