Песков считает, что сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы

Команда президента и его администрации слаженно работает в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, наверное, слаженность работающей команды правительства, президента, его администрации, которые в этих условиях все-таки работают методично, слаженно, спокойно. Они знают, что делать", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что кризис, связанный с коронавирусом, является беспрецедентным, поэтому сейчас нельзя делать долгосрочные экономические прогнозы.

"Вызовы поступают каждый день, каждый час. Нужно их регулировать в ручном режиме. Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два года вперед. Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения", - сказал Песков.