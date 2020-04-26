Новак: мы ожидаем роста спроса на нефть во II полугодии, полные хранилища грозят коллапсом

Минэнерго России ожидает роста спроса на нефть, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отметив, что заполнение хранилищ нефти грозит коллапсом.

Он отметил, что важно пройти пик кризиса так, "чтобы не заполнить хранилища". "Потому что понятно, при полном заполнении хранилищ наступает ситуация полного коллапса, и этого хотелось бы избежать", - отметил министр.

"Никогда еще мир не сталкивался с тем, чтобы на 20 или 30 процентов резко падал спрос на нефтяную отрасль. Когда идут колебания на десятки процентов, это ненормально. Большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса, и рынок в любом случае спрос будет восстанавливаться", - пояснил Новак.

"Все, в принципе, ожидают, что во втором полугодии экономики начнут восстанавливаться, и спрос будет расти", - добавил он.

Новак также прокомментировал падение нефтяных фьючерсов (на WTI - ИФ) ниже нуля: "Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьезно, будто вся нефть теперь будет стоить дешевле".

Министр напомнил, что речь идет о бумажной торговле: "Это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене. Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти".

Уже на следующий день нефть продавалась по $8-10 за баррель, и цена продолжила расти. "По мере того, как ситуация будет балансироваться, я думаю, цены будут более стабильными и понятными", - отметил Новак.

Ранее министр говорил, что сейчас снижение спроса на нефть находится в самой активной фазе - порядка 20-30 млн баррелей в сутки. В прошлом году спрос на нефть составил порядка 100 млн б/с.