Семья армян в Карабахе открыто выступает за жизнь в составе Азербайджана, международное сообщество должно защитить их от сепаратистских властей – Агаджанов

Недавно вышло интервью Карины Ерицян с сопредседателем Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководителем Движения Карабахских Армян Артуром Агаджановым, который подверг критике прошедшие в самопровозглашенном Нагорном Карабахе т.н. президентские и парламентские выборы, назвав их противозаконными и нелегитимными. (https://youtu.be/MaECuguFly4).

По следам интервью А.Агаджанов дал эксклюзивный комментарий агентству «Интерфакс-Азербайджан», в котором в частности отметил: «Я считаю, что эти т.н. «выборы» прошли не демократически, с нарушением основополагающего права участия всех жителей Нагорного Карабаха. То есть, на этих выборах не принимали участие десятки тысяч карабахских азербайджанцев, изгнанных со своей родной земли. Не прибыли для мониторинга так называемых «выборов» и международные наблюдатели, что говорит о том, что мировое сообщество не признает ни «НКР», ни любое из их действий до тех пор пока Нагорный Карабах не будет освобожден от оккупации и сюда, на свои земли, вернутся все вынужденные переселенцы. Все международные организации осудили, прошедший в Нагорном Карабахе этот цирк под названием "выборы".

По мнению Агаджанова, у него складывается впечатление, что руководству «НКР» безразлично здоровье населения Нагорного Карабаха, который, как и многие регионы мира страдает от эпидемии коронавируса. «Интересно то, что некоторые «кандидаты в президенты» непризнанной республики, как и часть населения Нагорного Карабаха, были против проведения этих выборов в связи с коронавирусом. Более того, читая азербайджанские СМИ, я понял, что положение и здоровье карабахских армян больше беспокоит Азербайджан, чем карабахских сепаратистов или власти Армении. Я неоднократно отмечал, что Нагорный Карабах и его население всегда были тесно связаны с Азербайджаном географически, экономически, социально и духовно. Поэтому, улучшить и решить свои проблемы население Нагорного Карабаха может только вместе с Азербайджаном. Это надо понять всем», - отметил он.

Агаджанов добавил, что большинство карабахских армян за Азербайджан, но они боятся говорить об этом, потому что сепаратистский режим угрожает им и их семьям. Более того, значительная часть карабахских армян, проживающих за рубежом, тоже выступает за решение конфликта в рамках суверенитета Азербайджана и добрососедства с азербайджанским народом.

«Я лично знаю много карабахцев, которые так считают, некоторая их часть сплотилась и открыто выступает за такое решение конфликта. Их число растет. Поэтому я особо не удивился, когда недавно двое карабахских армян, муж и жена Ованес Торосян и Тамелла Арзуманян выступили с гневными обвинениями в адрес Армении и сепаратистского руководства (https://www.facebook.com/watch/?v=859910854508557). Эта семья призвала карабахцев искать помощи и защиты у Азербайджана, у азербайджанцев. Они верно отметили, что доверят своих детей и семью азербайджанцам, чем армянам, что именно так поступают многие армяне за рубежом, которые доверяют и ищут поддержки у азербайджанцев. Мы боимся за судьбу этих двух карабахцев и призываем международные и правозащитные организации приложить усилия для спасения этой семьи, жизнь, которой находится под угрозой. Мы призываем членов карабахских армян открыто поддержать Ованеса Торосяна и Тамеллу Арзуманян, ищущих справедливости, стремящихся освободиться от рабства оккупационного режима «НКР», - заявил Агаджанов.

Он отметил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен мирно и в рамках суверенитета Азербайджана. «Этого же хочет многотысячное армянское население Азербайджана. Я призываю, в первую очередь, бакинских армян, у большинства которых карабахские корни не оставаться равнодушными к судьбе карабахских армян», - сказал Агаджанов.