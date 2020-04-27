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Дальнее зарубежье 27.04.2020 16:41

В Праге открыли зоопарк, фитнес клубы и автошколы, возобновляют работу магазины

В Чехии продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные правительством, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает в понедельник газета "Лидове новины".

Так, с понедельника в Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м., а также открылись ботанические сады, фитнес центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек. До сих пор были под запретом группы из более чем двух человек.

По данным издания, также открылся пражский зоопарк, и за первый час туда пришли 200 посетителей. К 10:30 утра по местному времени пражцы купили 492 электронных билета. Согласно распоряжению властей, за день зоопарк могут посетить не более 8,5 тыс. человек в день.

Также с понедельника возобновила производство компания Skoda Auto, где работают порядка 34 тыс. человек.

Однако граждане должны в обязательном порядке скрывать лицо масками, либо другими предметами, на публике.

В Чехии зарегистрировано свыше 7,4 тыс. случаев заражения Covid-19, скончался 221 человек. Выздоровели к настоящему моменту свыше 2,5 тыс. заразившихся.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОСЛАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]