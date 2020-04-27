В Праге открыли зоопарк, фитнес клубы и автошколы, возобновляют работу магазины

В Чехии продолжают ослаблять ограничительные меры, введенные правительством, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает в понедельник газета "Лидове новины".
Так, с понедельника в Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м., а также открылись ботанические сады, фитнес центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек. До сих пор были под запретом группы из более чем двух человек.
По данным издания, также открылся пражский зоопарк, и за первый час туда пришли 200 посетителей. К 10:30 утра по местному времени пражцы купили 492 электронных билета. Согласно распоряжению властей, за день зоопарк могут посетить не более 8,5 тыс. человек в день.
Также с понедельника возобновила производство компания Skoda Auto, где работают порядка 34 тыс. человек.
Однако граждане должны в обязательном порядке скрывать лицо масками, либо другими предметами, на публике.
В Чехии зарегистрировано свыше 7,4 тыс. случаев заражения Covid-19, скончался 221 человек. Выздоровели к настоящему моменту свыше 2,5 тыс. заразившихся.
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