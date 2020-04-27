Тенденция снижения числа госпитализированных из-за COVID-19 в Бельгии приостановилась

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 113 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей в стране от этой инфекции до 7207, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра Стевен ван Гюхт.

В стране, по последним данным, госпитализированы 3968 пациентов с диагнозом коронавируса, за сутки в больницы поступили 127 инфицированных, и 93 пациента выписались как вылечившиеся.

В отделениях интенсивной терапии остаются 903 больных, 600 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких.

Эти цифры показывают, что наметившаяся в последние дни тенденция снижения количества госпитализированных за прошедшие сутки прервалась.

Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране составляет 46687.

Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст, участвовавший в разработке плана выхода Бельгии из режима изоляции и ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, указал на то, что при относительно стабильном числе ежедневно поступавших в больницы страны инфицированных, эта цифра, тем не менее, ощутимо не снижалась уже несколько дней и примерно "держалась возле двухсот".

По его мнению, чтобы, согласно объявленному правительством плану поэтапного отхода от ограничений, можно было открыть 11 мая магазины, количество поступающих в больницы зараженных коронавирусом должно "опуститься ниже планки в 100 пациентов в день". Он убежден, что критерием смягчения режима должно быть не снижение число смертей, а именно снижение ежедневных поступлений пациентов.