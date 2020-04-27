Тенденция снижения числа госпитализированных из-за COVID-19 в Бельгии приостановилась

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 113 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, что доводит общее число смертей в стране от этой инфекции до 7207, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель антикризисного центра Стевен ван Гюхт.
В стране, по последним данным, госпитализированы 3968 пациентов с диагнозом коронавируса, за сутки в больницы поступили 127 инфицированных, и 93 пациента выписались как вылечившиеся.
В отделениях интенсивной терапии остаются 903 больных, 600 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких.
Эти цифры показывают, что наметившаяся в последние дни тенденция снижения количества госпитализированных за прошедшие сутки прервалась.
Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране составляет 46687.
Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст, участвовавший в разработке плана выхода Бельгии из режима изоляции и ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, указал на то, что при относительно стабильном числе ежедневно поступавших в больницы страны инфицированных, эта цифра, тем не менее, ощутимо не снижалась уже несколько дней и примерно "держалась возле двухсот".
По его мнению, чтобы, согласно объявленному правительством плану поэтапного отхода от ограничений, можно было открыть 11 мая магазины, количество поступающих в больницы зараженных коронавирусом должно "опуститься ниже планки в 100 пациентов в день". Он убежден, что критерием смягчения режима должно быть не снижение число смертей, а именно снижение ежедневных поступлений пациентов.
Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии
800 граждан РФ ожидают возвращения на родину из Азербайджана авиарейсами - глава Русской общины Азербайджана
Россия и Азербайджан эффективнее других стран борются с распространением COVID-19 - Марков
Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель
Полное страхование вкладов в Азербайджане охватит 8,3 млн вкладчиков
Россия будет снижать добычу нефти в мае на 19% от уровня февраля - на 1,9 млн б/с - ЛУКОЙЛ
Apple откладывает массовое производство новых моделей iPhone примерно на месяц
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1678, умерших - 22
Отели Турции откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Жертвами ночного обстрела близ Дамаска стали три мирных жителя
В Таиланде за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов, связанных с COVID-19
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
“AccessBank” объявляет Тендер на поставку мебели.
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первый квартал
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог