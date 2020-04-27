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Дальнее зарубежье 27.04.2020 17:03

Глава Минфина Украины ожидает в текущем году два транша от МВФ по $1,75 млрд

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда (МВФ) по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млрд. Речь идет о двух трашах - $1,75 млрд и $1,75 млрд", - сказал Марченко на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможеннй политики в понедельник.

Министр напомнил депутатам, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал Марченко, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой "антиэпидемиологической" программе.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МВФ, ТРАНШИ, СУММЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]