Глава Минфина Украины ожидает в текущем году два транша от МВФ по $1,75 млрд

Украина ожидает в 2020 году два транша от Международного валютного фонда (МВФ) по $1,75 млрд и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавирусом переговоров не ведет, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $3,5 млрд. Речь идет о двух трашах - $1,75 млрд и $1,75 млрд", - сказал Марченко на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможеннй политики в понедельник.
Министр напомнил депутатам, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять законопроект усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).
"Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы полагаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал Марченко, комментируя возможность заключения договоренности по так называемой "антиэпидемиологической" программе.
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