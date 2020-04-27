Владелец американской сети кинотеатров CMX Cinemas подал заявление о банкротстве

Cinemex Holdings USA Inc., которой принадлежит американская сеть кинотеатров CMX Cinemas, подала заявление о банкротстве, пишет The Wall Street Journal.

Компания заявила, что не знает, когда сможет открыть свои кинотеатры, закрытые из-за вспышки коронавируса, и не уверена в притоке клиентов после открытия.

Cinemex надеется на уступки со стороны арендодателей и киностудий.

Согласно заявлению, поданному в суд по банкротствам Южного округа Флориды, активы и обязательства компании составляют от $100 млн до $500 млн. Крупнейшими необеспеченными кредиторами являются пять банков, которым компания задолжала $45 млн. Компания ожидает, что сможет погасить по крайней мере часть необеспеченного долга.

Аффилированная Cinemex USA Real Estate Holdings также подала заявление о банкротстве.

Ранее в апреле владелец сети кинотеатров Star Cinema Grill подал иск в федеральный суд штата Техас, обвинив Cinemex в незаконной отмене сделки по приобретению Star Cinema Grill. Cinemex согласилась приобрести компанию в марте, однако в конце месяца отказалась от покупки на фоне вспышки коронавируса.

Адвокаты Cinemex заявили, что компания не обязана покупать кинотеатры, закрытие в связи с распоряжениями властей.

Cinemex входит в мексиканскую группу Grupo Cinemex. Кинотеатры CMX Cinemas открылись в Майами в 2017 году. Компания управляет 41 кинотеатром в 12 штатах США.