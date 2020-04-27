Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа в ходе видеоконференции обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений после завершения пандемии коронавируса COVID-19.
«главы государств отметили хороший уровень политических связей и важность повышения экономических и торговых связей до уровня политических отношений и подчеркнули необходимость проведения заседания межправительственной комиссии после окончания пандемии», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Лидеры обсудили вопросы сотрудничества в рамках программы «Восточного партнерства» и предстоящий саммит в июне 2020 года.
Алиев, в свою очередь, отметил, что наряду с участием в программе «Восточное партнерство», Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних отношений с Европейским союзом и подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 странами. Кроме этого, «Приоритеты партнерства», подписанный между Азербайджаном и Европейским союзом в 2018 году, охватывает политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и другие сферы.
Кроме этого, президенты обсудили меры, предпринимаемые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19
В последний раз азербайджано-литовская МПК собиралась в октябре 2017 года в Вильнюсе.
Х.Насирзаде
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