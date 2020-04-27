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Внешняя политика 27.04.2020 16:33

Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа в ходе видеоконференции обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений после завершения пандемии коронавируса COVID-19.

«главы государств отметили хороший уровень политических связей и важность повышения экономических и торговых связей до уровня политических отношений и подчеркнули необходимость проведения заседания межправительственной комиссии после окончания пандемии», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Лидеры обсудили вопросы сотрудничества в рамках программы «Восточного партнерства» и предстоящий саммит в июне 2020 года.

Алиев, в свою очередь, отметил, что наряду с участием в программе «Восточное партнерство», Азербайджан придает большое значение развитию двусторонних отношений с Европейским союзом и подписал документы о стратегическом партнерстве с 9 странами. Кроме этого, «Приоритеты партнерства», подписанный между Азербайджаном и Европейским союзом в 2018 году, охватывает политические, экономические, торговые, энергетические, транспортные и другие сферы.

Кроме этого, президенты обсудили меры, предпринимаемые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

В последний раз азербайджано-литовская МПК собиралась в октябре 2017 года в Вильнюсе.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЛИТВА, МПК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]