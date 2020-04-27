BP обсуждает с властями Азербайджана действия в условиях низких цен на нефть - вице-президент компании

Компания BP обсуждает с правительством Азербайджана возможности сохранения рентабельности при различных сценариях низких цен на нефть, заявил вице- президент компании BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.
«Мы серьезно изучаем портфель собственных расходов по различным направлениям, в первую очередь, в сфере нефтегазодобычи и бурения. С правительством Азербайджана и компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) обсуждаем нужные шаги для сохранения рентабельности при различных сценариях низких цен на нефть», - сказал Асланбейли в интервью азербайджанскому телеканалу «ARB».
Асланбейли подчеркнул, что основным приоритетом для BP в Азербайджане являются проекты разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и Шах-Дениз.
«Выполнение взятых на себя обязательств по сохранению (стабильной - ИФ) нефтедобычи на блоке АЧГ в рамках годовой рабочей программы является нашим главным приоритетом. Этот проект является короной энергетических проектов Азербайджана, который непосредственно влияет на доходы государства. То же самое касается и проекта Шах-Дениз, в который вложены большие инвестиции, способствующие увеличению добычи с этого месторождения. По остальным нашим проектам вопрос заключается в том, начать ли их реализацию немедленно или позднее. Мы в этой связи проводим консультации с SOCAR, - заявил Асланбейли.
Он также сообщил, что BP совместно с SOCAR принято решение отложить до первого квартала 2021 года принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту строительства нефтехимического комплекса «Меркурий» в Турции. «Этот проект отложен до первого квартала 2021 года. В первом квартале будущего года мы рассмотрим вопросы рентабельности данного проекта и целесообразность вложения инвестиций”, - заявил вице- президент.
Как сообщалось, BP в Азербайджане является участником проектов разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, месторождения Шах-Дениз, акционером трубопроводных проектов Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказская трубопроводная магистраль, акционером проектов по разведке и разработке мелководья Абшеронского архипелага, блока D-230 и структуры Шафаг-Асиман в азербайджанском секторе Каспия.
Н.Аббасова
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