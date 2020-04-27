Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума

Caspian European Club организовал Онлайн B2B AGRO и Онлайн B2B INDUSTRY форумы. В рамкахобоих мероприятий были обсуждены проблемы предпринимателей, представляющих соответственно агропромышленный сектор и сферу тяжелой и легкой промышленности, с которыми они столкнулисьв период пандемии коронавируса COVID 19. По результатам всех обсуждений будет составлен пакет предложений и отправлен в соответсвующие государственные структуры для рассмотрения и возможного решения.
Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.
В работеОнлайн B2B AGRO Форум принимали участие заместитель директора Центра аграрных исследований при Министерстве Сельского ХозяйстваАзербайджанской Республики Намиг Шалбузов, начальник отдела по регистрации и работе с предпринимателями Аппарата Агентства Продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Орхан Микаил,Начальник сектора сертификации и экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными подразделениями Агентства Продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Фарид Амиров, топ-менеджеры государственных и частных компаний,представляющие разные сектора экономики.
В работеОнлайн B2B INDUSTRY Форум принимали участие заместитель начальника отдела промышленности Министерства Экономики Азербайджанской Республики Фикрет Гурбанов,Начальник отдела Главного управления по организации таможенного контроля и упрощению торговли Государственного Таможенного комитета Азербайджанской Республики Эльчин Рустамов,руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде,Начальник отдела департамента «Друг МСБ» Агентства Развития Малого и Среднего Бизнеса Азербайджанской Республики Адиль Ахмедов,управляющий менеджер портала Azexport.az Айхан Гадашов,топ-менеджеры государственных и частных компаний,представляющие разные сектора экономики.
К участию в обоих онлайн форумов также подключились члены Клуба из стран Каспийско-черноморского региона и ЕС, которые предоставили информацию об условиях функционирования субъектов предпринимательства в их странах в данный период.
Председатель и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев, от имени топ-менеджеров компаний-членов Caspian European Club, поблагодарил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и всехпредставителей экономического блока Правительства Азербайджана,за активную позицию и поддержку, которую они оказывают предпринимателям в период пандемии коронавируса COVID-19.
B2B форум – уникальная платформа для международного бизнес-нетворкинга, созданная Caspian European Club, в рамках которой представители бизнеса проводят короткие презентации, рассказывают о своей деятельности, делятся проблемами отрасли и предлагают решение этих проблем.
Онлайн B2B форумы проводятся два раза в неделю и являются дополнительной платформой для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с руководителями компаний из разных секторов экономики Азербайджана, Грузии, Казахстана, а также других стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian European Club улучшении инвестиционного и делового климата в Азербайджане и в других странах, где функционирует Caspian European Club, а также стимулирование и активное участие в диалоге в форматах B2G, B2B и B2C. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.
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