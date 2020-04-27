Индийский ЦБ объявил о вливаниях на $6,6 млрд для поддержки инвестиционных фондов

Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в понедельник объявил о мерах поддержки ликвидности паевых инвестиционных фондов после закрытия нескольких фондов Franklin Templeton на прошлой неделе.

Центробанк направит на эти цели 500 млрд рупий ($6,6 млрд) за счет проведения операций РЕПО.

"Повышенная волатильность на рынке капитала из-за COVID-19 ограничила паевые инвестиционные фонды в ликвидных средствах", - говорится в пресс-релизе RBI.

В ЦБ отметили, что проблема усугубилась в связи с закрытием некоторых фондов и необходимостью погашения их обязательств перед инвесторами. В конце прошлой недели Franklin Templeton закрыла шесть паевых инвестиционных фондов в Индии объемом более $3 млрд из-за увеличения вывода средств.