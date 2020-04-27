Полное страхование вкладов в Азербайджане охватит 8,3 млн вкладчиков

Продление до 4 декабря 2020 года системы полного страхования вкладов позволит защитить интересы 8,3 млн вкладчиков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
"Указ главы государства (о продлении полного страхования вкладов – ИФ) охватывает вклады населения на общую сумму 7,3 млрд манатов и позволит защитить интересы 8,3 млн человек", - заявили в ЦБА.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил продление системы полного страхования вкладов. Согласно изменениям полное страхование вкладов в Азербайджане продлено еще на 9 месяцев до 4 декабря 2020 года.
Система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года сроком на три года. В 2019 году срок действия данной системы был продлен еще на один год - до 4 марта 2020 года.
С 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование.
А.Мамедов
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