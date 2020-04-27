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ТЭК 27.04.2020 17:29

Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в понедельник на фоне опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.

Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 17:12 рухнули более чем на 25% - до $12,69 за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 7,2% и торгуются на уровне $19,9 за баррель.

"Рынок понимает, что проблема места в нефтехранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.

Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".

"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.

Служба энергетической информации

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]