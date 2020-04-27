Цена нефти WTI падает на 25%, Brent подешевела до $20 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают падение в понедельник на фоне опасений, что сокращение добычи не сможет компенсировать резкое сокращение спроса.
Котировки фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 17:12 рухнули более чем на 25% - до $12,69 за баррель.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели на 7,2% и торгуются на уровне $19,9 за баррель.
"Рынок понимает, что проблема места в нефтехранилищах остается, и мы находимся на пути к достижению максимума их вместимости в течение нескольких недель", - полагают эксперты Rystad Energy. По их мнению, цены могут только снижаться в ситуации, когда производителям негде хранить нефть в ближайшем будущем.
Как отмечают аналитики Saxo Bank, заполнение хранилищ - это "самая серьезная угроза для нефтяной отрасли".
"Хранилища по всему миру могут переполниться уже в ближайшие недели. Сейчас достигли своего предела - 76 млн баррелей - емкости в Кушинге, штат Оклахома. Это крупный торговый и транспортный хаб для нефти WTI, фьючерсы на которую торгуются в Нью-Йорке", - пишут они.
Служба энергетической информации
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