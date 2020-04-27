Пандемия коронавируса оказала влияние на условия работы или доход трети американцев - опрос

Примерно треть жителей США полагают, что пандемия коронавируса нанесла ущерб их занятости или доходу, или тому и другому вместе, сообщает в понедельник издание The Hill со ссылкой на опрос, проведенный институтом общественного мнения Gallup.
Так, 18% опрошенных заявили, что они столкнулись более чем с одним из социально-экономических проявлений кризиса - с временным неоплачиваемым отпуском, с потерей работой, с сокращением длительности рабочего дня или с сокращением дохода. Еще 12% сообщили, что им пришлось испытать лишь одно из этих явлений.
Однако остальные 70% респондентов отметили, что у них не возникали проблемы ни с занятостью, ни с доходами.
The Hill указывает, что наиболее распространенной проблемой у граждан США оказалось падение доходов - у 26% респондентов. На втором месте с 15% - сокращение рабочих часов, на третьем с 10% - временный неоплачиваемый отпуск, и лишь 2% опрошенных рассказали, что их уволили окончательно.
При этом наибольший эффект пандемия оказала на тех граждан, кого отнесли к группе с более низкими доходами.
Опрос Gallup проводился с 13 по 19 апреля, его участниками стали 8 104 совершеннолетних американца. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2 процентных пункта.
На прошлой неделе стало известно, что более 22 млн американцев обратились за получением пособий по безработице за месяц, завершившийся 11 апреля. Две недели назад число обратившихся за пособиями в Калифорнии составило 660 тыс. В штате Нью-Йорк этот показатель составлял почти 400 тыс., в Массачусетсе - 100 тыс.
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