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Дальнее зарубежье 27.04.2020 23:15

Sotheby`s выставит на торги онлайн-встречи со знаменитостями в поддержку борьбы с COVID-19

Аукционный дом Sotheby`s 1-8 мая выставит на аукцион встречи со знаменитостями в режиме онлайн для сбора средств в поддержку Международного комитета спасения (International Rescue Committee) для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте Sotheby`s, в числе лотов - запись песни со Стингом, беседа с бывшим госсекретарем США Хилари Клинтон, а также с участниками музыкальной группы The Strokes. Общение с известными людьми будет организовано на платформе Google Meet.

Люди, выкупившие лот, смогут сами принять участие во встрече со знаменитостями или поделиться возможностью с теми, кому нужна поддержка в тяжелое время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АУКЦИОН, ЗНАМЕНИТОСТИ, SOTHEBY`S

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]