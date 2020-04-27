Sotheby`s выставит на торги онлайн-встречи со знаменитостями в поддержку борьбы с COVID-19

Аукционный дом Sotheby`s 1-8 мая выставит на аукцион встречи со знаменитостями в режиме онлайн для сбора средств в поддержку Международного комитета спасения (International Rescue Committee) для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте Sotheby`s, в числе лотов - запись песни со Стингом, беседа с бывшим госсекретарем США Хилари Клинтон, а также с участниками музыкальной группы The Strokes. Общение с известными людьми будет организовано на платформе Google Meet.

Люди, выкупившие лот, смогут сами принять участие во встрече со знаменитостями или поделиться возможностью с теми, кому нужна поддержка в тяжелое время.