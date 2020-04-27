Число заболевших коронавирусом на эсминце США USS Kidd выросло почти до 50

По меньшей мере, у 47 моряков на борту американского ракетного эсминца USS Kid, где произошла вспышка коронавируса, выявлено заболевание, сообщили в понедельник ВМС США.

"По состоянию на сегодня 45% членов команды USS Kidd (DDG 100) протестировано на COVID-19, 47 дали положительный результат, - говорится в сообщении. - Двое моряков были эвакуированы в США. Еще 15 моряков переведено на корабль USS Makin Island (LHD 8) для наблюдения из-за устойчивых симптомов. Ни один из них не находится в палате интенсивной терапии или на аппарате ИВЛ".

Как сообщалось, в понедельник на помощь команде эсминца USS Kidd прибыл универсальный десантный корабль USS Makin Island с медицинской бригадой. В настоящее время оба корабля идут один за другим в Тихом океане вдоль побережья Мексики в направлении Калифорнии.

Газета The Seattle Times сообщила, что американский ракетный эсминец USS Kidd направляется на базу в городе Эверетт (штат Вашингтон).

На универсальном десантном корабле USS Makin Island находится хирургическая бригада, реанимационное оборудование, системы ИВЛ и оборудование для проведения тестов на коронавирус.

На эсминце USS Kidd количество заболевших коронавирусом с минувшей пятницы на субботу увечилось почти вдвое - с 18 до 33 моряков. Команда эсминца состоит из 350 человек. Он был задействован в операции по борьбе с поставкой наркотиков из Центральной Америки.

В связи с создавшейся ситуацией USS Kidd идет в порт базирования, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море", - сказал Хоффман.

Эсминец USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, когда он находился в море.

Вспышка заболевания была ранее зафиксирована на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt. Из-за ухудшения ситуации в конце марта авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. На его борту выявлено уже более 850 заболевших вирусом моряков. Большая часть команды сошла на берег и находится на карантине.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся на базах. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.