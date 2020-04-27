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Здравоохранение 27.04.2020 21:28

Азербайджан продлил до июля 2020г запрет на вывоз бахил, перчаток, медицинских масок, дезинфицирующих средств из-за COVID-19

Правительство Азербайджана продлило до июля 2020 года запрет на вывоз из страны медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса (COVID-19).

"Запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов продлен с 1 мая до 1 июля 2020 года",- говорится в решении кабинета министров

Данный запрет был введен кабмином 14 февраля текущего года в связи с массовым вывозом с территории Азербайджана различными путями ряда медицинских средств и препаратов (стерильных перчаток, бахил, защитных комбинезонов, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых средств и препаратов) из-за широкого распространения в мире коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕДСРЕДСТВА, ЭКСПОРТ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]