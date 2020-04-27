Азербайджан продлил до июля 2020г запрет на вывоз бахил, перчаток, медицинских масок, дезинфицирующих средств из-за COVID-19

Правительство Азербайджана продлило до июля 2020 года запрет на вывоз из страны медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса (COVID-19).

"Запрет на экспорт из Азербайджана бахил, стерильных перчаток, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых медицинских средств и препаратов продлен с 1 мая до 1 июля 2020 года",- говорится в решении кабинета министров

Данный запрет был введен кабмином 14 февраля текущего года в связи с массовым вывозом с территории Азербайджана различными путями ряда медицинских средств и препаратов (стерильных перчаток, бахил, защитных комбинезонов, медицинских масок и очков, дезинфицирующих средств и оборудования, спецодежды и прочих необходимых средств и препаратов) из-за широкого распространения в мире коронавируса.