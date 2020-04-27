Военное присутствие США в Персидском заливе подрывает безопасность региона - Генштаб Ирана

Присутствие американских военных в районе Персидского залива является дестабилизирующим фактором для региональной безопасности, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана.
"Военное присутствие США в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе подрывает региональную безопасность, и любые незаконные и провокационные действия здесь получат решительный ответ", - приводят иранские СМИ выдержки из заявления.
В Тегеране возложили ответственность на США и некоторых их союзников за то, что судоходство в этом районе перестало быть безопасным, указав при этом, что "кульминацией бед от США" стал 2019 год.
Иранские военные также напомнили, что считают военное присутствие США и их союзников в регионе незаконным и призвали их избегать авантюр в водах у побережья Ирана.
Американские военные ранее в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".
В ответ в ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.
В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.
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