Военное присутствие США в Персидском заливе подрывает безопасность региона - Генштаб Ирана

Присутствие американских военных в районе Персидского залива является дестабилизирующим фактором для региональной безопасности, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана.

"Военное присутствие США в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе подрывает региональную безопасность, и любые незаконные и провокационные действия здесь получат решительный ответ", - приводят иранские СМИ выдержки из заявления.

В Тегеране возложили ответственность на США и некоторых их союзников за то, что судоходство в этом районе перестало быть безопасным, указав при этом, что "кульминацией бед от США" стал 2019 год.

Иранские военные также напомнили, что считают военное присутствие США и их союзников в регионе незаконным и призвали их избегать авантюр в водах у побережья Ирана.

Американские военные ранее в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.