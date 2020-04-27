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Регион 27.04.2020 21:50

Военное присутствие США в Персидском заливе подрывает безопасность региона - Генштаб Ирана

Присутствие американских военных в районе Персидского залива является дестабилизирующим фактором для региональной безопасности, говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Ирана.

"Военное присутствие США в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе подрывает региональную безопасность, и любые незаконные и провокационные действия здесь получат решительный ответ", - приводят иранские СМИ выдержки из заявления.

В Тегеране возложили ответственность на США и некоторых их союзников за то, что судоходство в этом районе перестало быть безопасным, указав при этом, что "кульминацией бед от США" стал 2019 год.

Иранские военные также напомнили, что считают военное присутствие США и их союзников в регионе незаконным и призвали их избегать авантюр в водах у побережья Ирана.

Американские военные ранее в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

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Тэги: ИРАН, США, ЗАЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]