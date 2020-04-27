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Дальнее зарубежье 27.04.2020 21:57

Турция вводит с 1 мая трехдневное ограничение на передвижение в рамках борьбы с COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил, что с 1 по 3 мая будут ограничены возможности передвижения по стране в рамках сдерживания распространения коронавируса COVID-19, передает агентство "Анадолу".

"В эти выходные на три дня, начиная с 1 мая, в 31 провинции будут введены ограничения на передвижение. Мы ожидаем, что наши граждане будут их строго соблюдать", - сказал турецкий лидер.

Ранее турецкие власти уже несколько раз применяли такой режим. Последний раз он продлился с 23 по 26 апреля.

По состоянию на понедельник, в Турции зарегистрирован 112261 случай заражения COVID-19, а также 2,9 тыс. летальных исходов.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за последние сутки в стране "зафиксировано рекордное число вылечившихся от COVID-19 в течение одного дня". Полностью вылечились 33791 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]