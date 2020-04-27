Во Франции продолжает снижаться число госпитализированных с COVID-19

Во Франции среди зараженных коронавирусом за последние сутки умерли 437 человек, что составляет с начала эпидемии 23293 летальных исхода, сообщила в понедельник вечером Генеральная дирекция министерства здравоохранения страны.

При этом отмечается продолжающаяся тенденция снижения количества госпитализированных пациентов, в том числе в палатах интенсивной терапии.

Всего во Франции госпитализированы 28055 человек с диагнозом COVID-19, за минувшие сутки поступило на 162 новых пациента меньше, чем за предыдущие 24 часа. В отделениях интенсивной терапии находятся 4608 тяжелобольных. Это на 74 меньше, чем день назад.

В целом в стране с начала эпидемии были госпитализированы 88712 пациентов, заразившихся коронавирусом. За тот же период выписались как вылечившиеся 45513 человек.

По данным Минздрава страны, во Франции всего выявлено 128339 случаев инфицирования COVID-19.

Во вторник в Национальном собрании Франции состоятся дебаты о плане правительства по выходу из режима изоляции и ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19. Предполагается, что поэтапная реализация этого плана начнется 11 мая. Вместе с тем французские СМИ сообщают, что, если будет наблюдаться новая волна эпидемии, власти возобновят режим изоляции в стране в начале июня.