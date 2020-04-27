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ТЭК 27.04.2020 22:25

Напротив Южной Калифорнии сосредоточилась группировка танкеров, полных нефти

Армада из примерно 24 танкеров сосредоточилось напротив берегов Южной Калифорнии, не имея возможности для разгрузки, сообщил общеарабский телеканал "аль-Арабийя", комментируя видеоматериал, распространенный социальных сетях.

Со своей стороны агентство Bloomberg, комментируя ситуацию, сообщает, что в ёмкостях судов находится 20 млн баррелей нефти, что достаточно для удовлетворения 20% ежедневных мировых потребностей в сырье.

Это рекордное количество нефти, одновременно сосредоточенного в море напротив западного побережья США, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ТАНКЕРЫ, МОРЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]