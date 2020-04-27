Количество случаев COVID-19 в США превысило миллион, умерли уже более 56 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 1 млн 441 человека, более 56,3 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.
Между тем темпы роста заболеваемости и количества летальных исходов несколько замедлились с минувшей пятницы.
В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано 297,2 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения COVID-19 - около 22,6 тыс. человек.
В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 111,2 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли более 6 тыс. человек.
На третьем месте по количеству заболевших находится штате Массачусетс. Там зафиксировано почти 55 тыс. инфицированных COVID-19. От коронавируса умерли 2,9 тыс. человек.
Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 137,3 тыс. человек.
Вице-президент США Майк Пенс в минувшую пятницу заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране в целом вызывает оптимизм, несмотря на то, что ожидается рост числа заболеваний.
"Мы наблюдаем очень позитивные тенденции в том, что касается числа госпитализаций, поступлений в отделения интенсивной терапии", - сказал Пенс на пресс-конференции в Белом доме.
Он отметил, что на коронавирус проверили уже более 5,1 млн американцев.
Пенс пояснил, что именно в связи с увеличением числа тестов данные о числе заразившихся будут продолжать расти.
"Поскольку количество тестов увеличивается, число случаев выявления заболевания, естественно, также будет расти. Но люди не должны падать духом из-за этих показателей", - добавил вице-президент.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп также отметил позитивные тенденции в борьбе против COVID-19. В частности, он указал на то, что все больший процент тестов даёт отрицательный результат. "К примеру, на прошлой неделе около 38% тестов в Нью-Йорке давали положительный результат. А на этой неделе - 28%. Количество новых случаев заболевания за это период там снизилось на 50%, а количество летальных исходов - на 40%", - сказал он.
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