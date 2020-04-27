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Дальнее зарубежье 27.04.2020 23:51

Более 700 иранцев умерли, употребляя метанол как "лекарство" от COVID-19 - Минздрав

Ложное убеждение жителей Ирана, что метанол может вылечить коронавирус, привело к гибели 728 человек в период с 20 февраля по 7 апреля, сообщил агентству Associated Press советник Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан.

Агентство напоминает, что в Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако среди населения активно циркулирует информация, что метанол якобы следует употреблять для "лечения" и "профилактики" коронавируса.

Отмечается, что на фоне роста спроса на алкоголь местные "самогонщики" стали продавать токсичный метанол, употребление которого может привести к тяжелому отравлению и даже летальному исходу.

В Национальном управлении судебно-медицинской экспертизы Ирана в свою очередь сообщили, что отравление алкоголем в стране в этом году выросло более чем в десять раз по сравнению с прошлым годом. В прошлом году жертвами алкогольных отравлений стали 66 человек.

По состоянию на 27 апреля в Иране диагностировано 91472 случаев заражения COVID -19, а также 5806 летальных исходов. 70933 пациента с коронавирусом вылечились.

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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, САМОЛЕЧЕНИЕ, ИНЦИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]