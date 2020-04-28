В Бельгии видят позитивную тенденцию в статистике по COVID-19

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 134 летальных исхода среди заразившихся коронавирусом, общее количество жертв от COVID-19 достигло 7331, сообщил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он отметил "тенденцию в хорошем направлении" в том, что касается ежедневной статистики смертности и сокращения количества новых поступлений инфицированных в больницы.

За минувшие сутки были госпитализированы 123 человека с диагнозом COVID-19, и 65 вылечившихся пациентов выписались из больниц. В целом 3976 инфицированных коронавирусом госпитализированы в стране, из них 876 - в палатах интенсивной терапии, что на 27 меньше, чем накануне, и 566 - на искусственной вентиляции легких, что на 34 меньше, чем днем раньше.

Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 47334.

Отметив позитивную тенденцию, ван Летем предупредил о невозможности преждевременного нарушения режима изоляции и призвал к продолжению соблюдения мер предосторожности. По его словам, не стоит поддаваться напрасным страхам, но и воспринимать ситуацию слишком оптимистично пока неприемлемо.