Режим ЧС в Египте продлен до конца июля в связи с коронавирусом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца из-за коронавируса, сообщают арабские СМИ.
В президентском указе говорится, что "ввиду сложности ситуации в области здравоохранения и безопасности режим ЧС на всей территории страны объявлен на три месяца, начиная со вторника, 28 апреля".
Подобный режим был введен в стране еще в апреле 2017 года после серии терактов, жертвами которых стали десятки человек. Последний раз его продлевали в январе этого года - также на три месяца.
Западные СМИ отмечают, что в рамках этих мер полномочия полиции на аресты и задержания становятся более широкими. В то же время, действующие в Египте ограничения - менее жесткие, чем во многих европейских странах.
Кроме того, на прошлой неделе парламент страны принял поправки к закону о ЧС, которые предусматривают право президента страны закрывать школы, приостанавливать деятельность госслужащих, вводить запреты на массовые мероприятия.
С момента вспышки коронавируса в Египте зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения, около 400 человек скончалось.
Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии
ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд
Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2019г обеспечили возврат в бюджет около 20 млн манатов
Финальный ориентир доходности 10-летних евробондов ЛУКОЙЛа составляет 3,875-4,125%, спрос выше $2,7 млрд
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1717
Норвежский миллионер задержан по подозрению в причастности к убийству супруги
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
“AccessBank” объявляет Тендер на поставку мебели.
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первый квартал
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог