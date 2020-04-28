Режим ЧС в Египте продлен до конца июля в связи с коронавирусом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился продлить режим чрезвычайной ситуации еще на три месяца из-за коронавируса, сообщают арабские СМИ.

В президентском указе говорится, что "ввиду сложности ситуации в области здравоохранения и безопасности режим ЧС на всей территории страны объявлен на три месяца, начиная со вторника, 28 апреля".

Подобный режим был введен в стране еще в апреле 2017 года после серии терактов, жертвами которых стали десятки человек. Последний раз его продлевали в январе этого года - также на три месяца.

Западные СМИ отмечают, что в рамках этих мер полномочия полиции на аресты и задержания становятся более широкими. В то же время, действующие в Египте ограничения - менее жесткие, чем во многих европейских странах.

Кроме того, на прошлой неделе парламент страны принял поправки к закону о ЧС, которые предусматривают право президента страны закрывать школы, приостанавливать деятельность госслужащих, вводить запреты на массовые мероприятия.

С момента вспышки коронавируса в Египте зарегистрировано 4,7 тыс. случаев заражения, около 400 человек скончалось.