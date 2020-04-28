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Внутренняя политика 28.04.2020 15:42

Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О статусе депутата Милли Меджлиса (парламента)».

Текст поправок опубликован во вторник в официальной печати.

Согласно поправкам, ограничения, действующие в период карантина, не распространяются на депутатов Милли Меджлиса, на их личные и служебные автотранспортные средства.

В Азербайджане с 24 марта по 4 мая действует специальный карантинный режим из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Многие объекты закрыты, действуют существенные ограничения для передвижения населения. При этом лицам старше 65 лет запрещено покидать свои квартиры (дома).

В 125-местном парламенте Азербайджана около 25% депутатов – это лица старше 65 лет. В частности спикеру парламента в марте текущего года исполнилось 65 лет.

А.Азизов

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Тэги: ДЕПУТАТЫ, КАРАНТИН, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]