Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О статусе депутата Милли Меджлиса (парламента)».

Текст поправок опубликован во вторник в официальной печати.

Согласно поправкам, ограничения, действующие в период карантина, не распространяются на депутатов Милли Меджлиса, на их личные и служебные автотранспортные средства.

В Азербайджане с 24 марта по 4 мая действует специальный карантинный режим из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Многие объекты закрыты, действуют существенные ограничения для передвижения населения. При этом лицам старше 65 лет запрещено покидать свои квартиры (дома).

В 125-местном парламенте Азербайджана около 25% депутатов – это лица старше 65 лет. В частности спикеру парламента в марте текущего года исполнилось 65 лет.

А.Азизов