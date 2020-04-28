COVID-19 может поразить мозг и центральную нервную систему

Новый коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2), распространяясь в организме человека может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС), говорится в рекомендациях Минздрава по лечению этой инфекции.
"Установлено, что диссеминация (распространение - ИФ) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки", - говорится в документе.
Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении, констатировали в Минздраве.
Отмечается, что коронавирус SARS-CoV-2 предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Генетическая последовательность SARSCoV-2 сходна с последовательностью SARS-CoV (вирус атипичной пневмонии - ИФ) по меньшей мере на 79%.
"Входные ворота возбудителя - эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника", сказано в рекомендациях.
Ранее учёные сообщали, что вирус поражает не только лёгкие, но и другие органы, такие как сердце, почки и др.
Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы ангиотензинпревращающего фермента II типа (ACE2). "Рецепторы ACE2 представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС", - говорится в рекомендациях.
Однако, сказано в рекомендациях, "основной и быстро достижимой мишенью являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких, что определяет развитие пневмонии".
Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток SARS-CoV-2. CD147 (басигин)- рекомбинантный белок человека из семейства иммуноглобулинов. экспрессирующийся на многих типах клеток, в том числе эпителиальных клетках, эндотелиальных и других.
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