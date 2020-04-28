Нефть WTI дешевеет на 12,5%, Brent сократила падение и торгуется на уровне $19,92 за баррель

Цена на нефть WTI продолжает стремительно падать в ходе торгов во вторник, в то время как Brent слабо меняется по сравнению с предыдущими торгами.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:28 вторника составляет $19,92 за баррель, что на 0,35% ($0,07) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Падение их цены превышало 5% ранее в ходе торгов.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 12,52% ($1,6) - до $11,18 за баррель.

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Это шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы - по мере приближения их к срокам экспирации - вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

"Диверсификация портфеля фьючерсов USOF снижает вероятность ухода цен на контракты в минус к моменту их истечения", - считают аналитики Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC), которых цитирует S&P Global Platts.

Фундаментальные факторы указывают на рост избытка предложения нефти и исчерпание мощностей по ее хранению.

"Июньские контракты дешевеют из-за того, что уровень спроса намного ниже нынешнего уровня добычи, а возможности хранения ограничены", - заявил CNBC нефтегазовый аналитик PwC Рейд Моррисон.

По его словам, "на рынке будет наблюдаться значительное волнение, пока страны принимают решения по карантинным мерам и возвращаются в прежнее состояние".

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США с Европой после снятия карантинных ограничений.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда две трети населения Земли находятся в изоляции, может упасть до 70 млн.