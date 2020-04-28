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СНГ 28.04.2020 15:54

Более 60 рабочих на Тенгизском месторождении в Казахстане заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом рабочих на Тенгизском месторождении на западе Казахстана достигло 65 человек, сообщил во вторник региональный оперативный штаб Атырауской области.

"Уже 65 рабочих Тенгизского месторождения заразились коронавирусной инфекцией. В Жылыойском районе Атырауской области продолжается вывоз неоперативного персонала нефтяных компаний", - говорится в сообщении штаба.

Перед отъездом все сотрудники проходят экспресс-тестирование на COVID-19. При положительном результате проводится ПЦР-тестирование.

"Далее COVID-положительных, согласно алгоритму действий, госпитализируют в инфекционный стационар. Людей с отрицательными анализами формируют в группы и отправляют домой. Работодатели за свой счет обеспечивают транспортировку персонала автобусами, авиа- и железнодорожным сообщением", - отметили в штабе.

По данным на 28 апреля, с месторождения Тенгиз вывезли около 8 тыс. человек. Всего планируется отправить домой 17 тыс. работников, из них 7 тыс. - жители Атырауской области.

Первый случай заражения COVID-19 на Тенгизском месторождении был зарегистрирован 8 апреля.

Ранее в компании "Тенгизшевройл" (ТШО) отмечали, что в связи с пандемией коронавируса компания снизит темпы деятельности, будут приостановлены строительные работы на базовом производстве, а на проекте будущего расширения будут вестись лишь критические работы. При этом в компании заявили, что это не повлияет на производство.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения по коронавирусу, в стране подтверждены 2 тыс. 982 заражения COVID-19.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ТЕНГИЗ, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]