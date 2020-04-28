Более 60 рабочих на Тенгизском месторождении в Казахстане заразились коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом рабочих на Тенгизском месторождении на западе Казахстана достигло 65 человек, сообщил во вторник региональный оперативный штаб Атырауской области.
"Уже 65 рабочих Тенгизского месторождения заразились коронавирусной инфекцией. В Жылыойском районе Атырауской области продолжается вывоз неоперативного персонала нефтяных компаний", - говорится в сообщении штаба.
Перед отъездом все сотрудники проходят экспресс-тестирование на COVID-19. При положительном результате проводится ПЦР-тестирование.
"Далее COVID-положительных, согласно алгоритму действий, госпитализируют в инфекционный стационар. Людей с отрицательными анализами формируют в группы и отправляют домой. Работодатели за свой счет обеспечивают транспортировку персонала автобусами, авиа- и железнодорожным сообщением", - отметили в штабе.
По данным на 28 апреля, с месторождения Тенгиз вывезли около 8 тыс. человек. Всего планируется отправить домой 17 тыс. работников, из них 7 тыс. - жители Атырауской области.
Первый случай заражения COVID-19 на Тенгизском месторождении был зарегистрирован 8 апреля.
Ранее в компании "Тенгизшевройл" (ТШО) отмечали, что в связи с пандемией коронавируса компания снизит темпы деятельности, будут приостановлены строительные работы на базовом производстве, а на проекте будущего расширения будут вестись лишь критические работы. При этом в компании заявили, что это не повлияет на производство.
В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения по коронавирусу, в стране подтверждены 2 тыс. 982 заражения COVID-19.
Ограничения в период карантина не будут распространяться на депутатов парламента Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Президент Азербайджана и Литвы договорились провести заседание МПК после окончания пандемии
ICBC останавливает продажи привязанных к ценам на нефть инвестпродуктов после потери клиентами BOC $1,4 млрд
Проверки Счетпалаты Азербайджана в 2019г обеспечили возврат в бюджет около 20 млн манатов
Финальный ориентир доходности 10-летних евробондов ЛУКОЙЛа составляет 3,875-4,125%, спрос выше $2,7 млрд
Число заражений COVID-19 в Азербайджане достигло 1717
Норвежский миллионер задержан по подозрению в причастности к убийству супруги
Мелиорация и водное хозяйство направит около 5,5 млн манатов для бурения скважин в регионах Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Нахчыване
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в 13 населенных пунктах Азербайджана
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Caspian European Club организовал два тематических Онлайн B2B Форума
“AccessBank” объявляет Тендер на поставку мебели.
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за первый квартал
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог